Incendie de Niagues : La femme de ménage du couple, a succombé à ses brûlures

On ne connaîtra peut-être jamais la vérité à propos de l’histoire du couple tué dans l’incendie qui a calciné son domicile au quartier Hlm 3 Darou Salam de Niagues, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre dernier. Et pour cause, selon "L’Observateur" de ce lundi 6 janvier, le seul témoin du drame a rendu l’âme dimanche, lit-on dans "Seneweb".



Il s’agit de la femme de ménage du couple, Fatou Sow, qui a succombé à ses blessures à l’hôpital où elle luttait depuis trois semaines contre la mort.



« Si dès les premières heures de la survenue de cette affaire, la thèse d’un incendie criminel a été avancée, il reste que le témoignage de la femme de ménage était très attendu, tant du côté des enquêteurs de la gendarmerie de Niagues que des populations », avance le quotidien du Groupe futurs médias.



Le journal rapporte qu’avant son évacuation, Fatou Sow aurait déroulé le film du drame dont elle était témoin, mettant en cause le mari de Khady Diouf, Oumar Khary Seck. Après une vive dispute entre les époux, aurait-elle confié, le mari aurait brutalisé sa femme, avant de mettre le feu dans leur chambre. « Au secours, Seck veut me tuer », se serait écriée la dame.



La femme de ménage aurait accouru, après avoir mis à l’abri du feu les quatre enfants du couple. « Il était trop tard : prise dans les flammes, l’épouse chute lourdement et ne put se relever , présume "L’Observateur". L’époux réussira à défoncer la porte de la chambre à coucher avant de tomber lourdement à son tour dans le salon. Venue au secours de Khady Diouf, la femme de ménage sera à son tour encerclée par les flammes. Secourue avec de graves blessures, sortie de la maison et acheminée dans la rue par les voisins, elle attendra longtemps avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. »



La mort du témoin-clé de cette affaire risque de compliquer la tâche des gendarmes, dans la recherche de la vérité.