Incendie de l’Aéroport de Ziguinchor- ADS rassure: « L’aéroport est resté ouvert à la circulation aérienne et aucun vol n’a été annulé »

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie s’est déclaré ce jeudi vers 13h au seuil de la piste 28 de l’Aéroport de Ziguinchor. Les pompiers d’aérodrome, aidés par leur collègue pompiers des casernes de Ziguinchor, sont rapidement intervenus sur les lieux.



Ainsi, la célérité de leur intervention a permis de circonscrire le sinistre. D’après le communiqué de l’agence des aéroports du Sénégal, les installations aéroportuaires n’ont pas été touchées. L’aéroport est resté ouvert à la circulation aérienne. Aucun vol n’a été annulé.



Les causes de cet incendie restent pour l’instant inconnues. Toutes les autorités locales de Ziguinchor se sont mobilisées pour suivre l’évolution de la situation. Une enquête sera diligentée pour déterminer l’origine du sinistre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos