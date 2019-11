Incendie de l’usine La Rochette : le feu toujours pas maîtrisé à 7 heures Le feu qui s’est déclaré depuis hier à 22 h à l’usine La Rochette, située à Thiaroye Sur Mer, n’est toujours pas maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Selon la RFM, le feu a fini de consumer plus de 1000 tonnes de papier et plusieurs produits qui se trouvaient sur les 400 hectares de l’usine ont pris feu. Les dégâts sont déjà très importants selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 07:17



