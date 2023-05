Incendie de la villa de Cheikh Yérim à Ngor : "Des auteurs présumés identifiés»

L’incendie de la villa de Cheikh Yérim Seck, sise à Ngor, ne devrait pas rester impuni. Les auteurs de ce crime, perpétré en marge des heurts entre Ngorois et gendarmes, mardi dernier, sont dans le viseur de la justice.



Selon des informations de "Source A" reprises par "Seneweb", une enquête est ouverte. Mieux, rapporte le journal, certains des auteurs présumés de l’incendie, ont été identifiés et « leur interpellation ne devrait pas tarder ».



"Source A" évoque « des pistes sérieuses » et souligne que « Cheikh Yérim Seck est lui aussi en train de rassembler des éléments, pour faire payer aux auteurs, leur acte criminel ».



Le feu n’a pas fait de victime. Il a été vite maîtrisé et au moment des faits, la maison était vide. Cheikh Yérim Seck ayant déménagé depuis longtemps. Mais, des dégâts matériels importants, ont été enregistrés.