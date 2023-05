Incendie des bus DDD à Keur Massar : Une vague d’arrestations opérée

Au moins une dizaine de militants de Pastef soupçonnés d’avoir planifié l’incendie des bus de Dakar Dem Dikk au dépôt de Keur-Massar, ont été arrêtés par la Brigade de Recherches de la Gendarmerie.



Selon des informations de "L'Observateur", reprises par "Rewmi", dès le début de l’enquête pilotée par la Brigade de Recherches, des indices ramassés sur les lieux dont des bouteilles d’essence et l’infiltration des manifestations, ont conduit à l’arrestation de six individus quelques heures seulement après l’incendie. « Il s’agit de six individus encagoulés considérés comme les meneurs », souffle-t-on à Keur Massar.



F. Sané cueilli au baptême de son fils



Hier jeudi 18 mai 2023, au regard des indices recueillis à la suite de l’audition des premiers interpellés, des pistes ont mené vers des militants de Pastef considérés comme le noyau dur qui a commandité (pour certains) et participé (pour d’autres), à l’incendie du dépôt de bus de Dakar Dem Dikk.



C’est ainsi que quatre individus, dont trois résidents de l’unité 15, ont été arrêtés par la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Keu Massar, avec l’appui des éléments du Gign. C’était dans la matinée, peu avant douze heures.



De toutes les arrestations effectuées hier par la Brigade de Gecherches de la Gendarmerie de Keur Massar, avec l’appui du Gign, celle de Faly Sané est certainement la plus rocambolesque.



Agissant avec tact, pour éviter que cela ne dégénère, les éléments du Gign ont pu sécuriser les alentours du domicile de Faly Sané qui baptisait son enfant. Ils ont ainsi permis aux hommes du Major Kandji de procéder à l’arrestation de celui qui est considéré comme l’un des hommes qui ont planifié l’attaque du dépôt de bus de Dakar Dem Dikk.