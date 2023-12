Incendie du marché Boucotte de Ziguinchor : 50 millions FCFA remis aux sinistrés

D’après Le Grand Panel, c’est la ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale qui a remis l’enveloppe au gouverneur de la région.



S’exprimant à cet effet, Thérèse Faye Diouf a indiqué : «Nous sommes à Ziguinchor pour apporter le soutien immédiat du chef de l’État pour ces commerçants qui ont vécu des moments très difficiles à la suite de l’incendie du marché de Boucotte. Et, nous avons apporté une enveloppe de cinquante millions de francs Cfa pour permettre à ces commerçants de pouvoir s’assurer les premières charges urgentes»,



C(était, nous dit-on, en la présence de l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des Affaires administratives, Sidi Guissé Diongue et de la coordonnatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem) Yaye Fatou Diagne, lors de sa visite.



Pour rappel, cet incendie s’est déclaré mardi dernier dans ce lieu de commerce communément appelé marché de Boucotte ravageant des installations commerciales érigées sur une emprise de 4000 mètres carrés.