Incendie du marché Tilène: Ibrahima Mendy se félicite des mesures annoncées par le PM et avertit l’opposition

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Août 2018 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Les importantes annonces faites par le chef du gouvernement à Ziguinchor ce lundi, ont provoqué la réaction du responsable politique de l’APR, Dr Ibrahima Mendy qui en salue la promptitude et la pertinence. Pour le président du Mouvement Macky 17/19, ces annonces viennent conforter l’intérêt grandissant que le chef de l’Etat porte pour cette région.



‘’Le gouvernement, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour reconstruire le marché complètement détruit, démontre encore une fois que le chef de l’état a mis le social au cœur de ses préoccupations’’, a-t-il dit.



‘’Construire un marché sous-régional moderne, qui répond aux normes de protection et de sécurité pour la région de Ziguinchor constitue une véritable aubaine pour les populations du sud du pays et de la sou- région’’, s’est félicité le docteur Ibrahima Mendy qui invite les Ziguinchorois, une nouvelle fois, à ne point se laisser tromper par une opposition en quête de notoriété, qui a visiblement choisi d’exceller dans la calomnie et la manipulation.



A ce propos, le directeur de la DAPSA regrette l’information selon laquelle le chef du gouvernement aurait été hué à Ziguinchor, ‘’une pure imagination d’adversaires qui cherchent éperdument à plaire à une population qui leur ont tourné le dos à cause de l’incompétence notoire qui les caractérise.



Le responsable politique, toujours sur les annonces faites par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, parlera de l’accélération de la cadence du régime en place en direction de l’Emergence prônée par un visionnaire, le Président Macky Sall.



‘’L’Etat du Sénégal mise beaucoup sur la Casamance. La deuxième phase du PUDC sera lancée ici à Ziguinchor par le chef de l’Etat lui-même, en décembre prochain. Cela permettra de résoudre considérablement les inégalités en termes d’infrastructures de base dans la zone sud du pays’’, a-t-il lancé.



Dr Ibrahima Mendy invitera par ailleurs ses camarades de l’APR et du BBY, à s’ériger en bouclier contre les ‘’fossoyeurs’’, en indexant les candidatures’’ fantômes’’ de certains opposants, dont " le charme politique est en train de se faner d’une manière accélérée à cause surtout du fait qu’ils n’ont plus capable de répondre aux préoccupations des populations’’.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook