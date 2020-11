Incendie marché Ocass: Le ministre Antoine Diome remet 50 millions aux sinistrés A la tête d’une délégation composée de 4 de ses collègues ministres, le chef du département de l’Intérieur était à Touba hier à la suite de l’incendie survenu au marché Ocass. Sur place, Antoine Diome a remis, au nom du gouvernement, une enveloppe de 50 millions aux sinistrés avant de dire au Khalife général des mourides que le chef de l’Etat veut faire d’Ocass un marché moderne digne de ce nom.

Le ministre de l’Intérieur, accompagné du ministre du Commerce, de leur collègue en charge du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, du ministre de l’Emploi, de celui de l’artisanat, entre autres, autorités de la région, a été hier à Touba. Cette visite fait suite à l’incendie qui s’était déclaré au marché Ocass pour s’enquérir de la situation. C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a remis une enveloppe de 50 millions de francs Cfa au délégué du marché, Seny Dieng, que ce dernier devra partager entre les sinistrés pour assurer dans un premier temps leurs dépenses.



Suite à cette visite sur les lieux, la délégation gouvernementale s’est rendue chez le Khalife général des mourides pour lui présenter les ambitions du chef de l’Etat après cet incendie. «Serigne bi, nous avons fait le déplacement pour évaluer les dégâts. Le président de la République a décidé d’indemniser les sinistrés mais aussi de réhabiliter le marché tout en intégrant les acteurs concernés, bien sûr», a soutenu le premier policier du pays. A en croire M. Diome, les dégâts sont énormes, raison pour laquelle, dit-il, les bouches d’incendie seront dépannées après la réhabilitation du marché. Car, rappelle-t-il, non seulement beaucoup de bouches d’incendie n’étaient pas fonctionnelles lors de l’incendie mais aussi il y avait beaucoup de désordre dans les artères du marché.



Toutefois, M. Diome a fait savoir que le chef de l’Etat a l’ambition de faire d’Ocass un marché moderne digne de ce nom.

Rewmi

