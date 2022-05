Incendies dans les hôpitaux: les bébés payent un lourd tribut, 15 calcinés en un an Les nouveau-nés peuvent être considérés comme les agneaux de sacrifice dans les hôpitaux (crèches, maternités, pédiatries) d'autant que ce sont eux qui sont les principales victimes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 08:09 | | 0 commentaire(s)|

En effet, il y a un an (24 avril 2021), un incendie d'une rare violence s'était déclaré à la néonatalogie du service de pédiatrie de l’hôpital Maguette Lô de Linguère. Lequel incendie avait fait des victimes avec un bilan lourd. Il s’agit de 4 bébés qui ont été retrouvés morts calcinés. Deux autres bébés étaient également admis aux Urgences.



La cause étant le climatiseur de la salle qui a pris feu. Avec cet incendie qui s'est déclaré cette nuit du mercredi à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, c'est encore un choc pour les parents des bébés morts, mais aussi un choc pour les sénégalais qui tombent de drames en drames.



La question que l'on doit se poser, est-ce que ces hôpitaux recrutent des experts en matière de Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE)?



Si ce ne sont pas les incendies, ce sont les négligences individuelles d'autant que près de trois bébés sont morts dans des crèches et dans des conditions jusqu'ici non élucidées.

