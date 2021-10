Inceste à Touba: Un grand frère engrosse sa petite sœur de 14 ans Une pucelle de 14 ans à peine, T. L., déclare avoir subi des sévices sexuels de la part de son propre frère, dans la chambre de sa mère et celle de son frère. D’après “SourceA”, la victime avoue qu’elle avait peur de dénoncer son frère, car ils ne partagent pas la même mère.

Elle a effectivement confié aux enquêteurs que si elle n’était pas tombée enceinte, elle n’allait jamais divulguer les agissements de ce dernier. Le père de la victime a déclaré qu’ayant entendu le problème, il a parlé avec son fils, mais ce dernier ne lui a rien dit de clair.



La fille traîne depuis une grossesse de 26 semaines. Elle a avoué que la dernière fois qu’ils ont entretenu des relations sexuelles, c’était lors d’un mariage de l’un de leurs parents au mois d’avril.



Le mis en cause a été déféré, vendredi dernier, par la Police spéciale de Touba, au parquet, pour viols répétés, suivis de grossesse sur sa sœur, une adolescente de 14 ans.



