Inceste cas par cas… : F. Diaw, 14 ans, transformée en esclave sexuelle

Diaw a été violée à plusieurs reprises par son... père âgé de 65 ans et son cousin, rapportait "Libération" dans son édition du 28 juin dernier. La victime a, en effet expliqué qu’à 12 ans déjà, son cousin a abusé d’elle à plusieurs reprises. Puis, ce fut au tour de son propre père. « Mon père, B. Gaye, me faisait regarder des films pornographiques en présence de ma mère. Il a couché avec moi à plusieurs reprises », a-t-elle déclaré.



La gamine de 14 ans de poursuivre : « Des fois aussi, mon père me faisait voir des films porno via son téléphone. Il profitait du fait que je dormais dans leur lit pour abuser de moi ».



Sa maman qui a refusé de confirmer ou de nier les faits, confesse: « En tout cas, si jamais elle est enceinte, ce serait l’œuvre de son père, j’avais alerté les membres de sa famille sur ses agissements ».



Blanchisseuse de son état, elle a laissé entendre que son mari trouvait des prétextes pour rester seul avec leur fille, par exemple en refusant qu’elle l’accompagne, pour l’aider lorsqu’elle partait faire le linge chez des particuliers.



Quant au père incestueux, il a nié devant les enquêteurs, soutenant être « victime des manigances » des membres de la famille de son épouse. « Ils cherchent à me nuire depuis que j’ai donné en mariage notre fille aînée », a-t-il dit.



L’examen médical a finalement accablé les deux mis en cause, qui ont été déférés au parquet pour détournement de mineure, corruption de mineure, viols commis par ascendant sur mineure et viols répétés sur mineure



La triste histoire de A. B : «Depuis l’âge de 10 ans, mon père abuse de moi»



Violée par son propre père depuis l’âge de 10 ans, A. B., qui a maintenant 19 ans, a décidé de rompre le silence. Ce silence qui la ronge depuis maintenant plusieurs années. Et pour en parler, elle a décidé de s’adresser à l’émission «Teuss» de la Zik Fm.



Au micro de Ahmed Aïdara, alors animateur de cette émission de faits divers très suivie, elle avait indiqué que depuis l’âge de 10 ans, son père abuse d’elle. Et elle ne sait même plus à quel âge elle a perdu sa virginité.



« Lorsque j’étais plus petite, il me faisait des attouchements avant de commencer plus tard à entretenir avec moi des relations sexuelles. Et le pire, c’est que lorsque j’en ai parlé pour la première fois, personne n’a voulu me croire dans ma famille. Personne n’a levé le plus petit doigt pour me défendre.



Finalement, c’est à l’âge de 14 ans que j’ai quitté le domicile familial pour aller poursuivre mes études à Kébémer. Et c’est à l’âge de 18 ans que je suis revenue à Dakar avant de me marier », a-t-elle confié dans un récit glaçant.



K. S, élève de Cm2 : «J’ai fugué pour échapper à mon oncle»



Il y a quelques mois, une affaire d’inceste avait aussi éclaboussé le quartier Pikine Rue 10. Une élève répondant au nom de K. S., en classe de Cm2 et victime d’une série de viols par son oncle, B. S., avait préféré fuguer.



Retrouvée à Darou Thioub, un quartier situé à Jaxaay; au bout de quelques jours, elle n’avait rien voulu dire au début. Sur insistance de celui qui l’avait finalement retrouvée, la fille avait été conduite au commissariat de Pikine.



Au cours de son interrogatoire, elle a fini par dire la vérité. Selon elle, si elle avait choisi de s’éloigner de sa maison familiale, c’est qu’elle en avait marre des assauts répétés de son oncle, qui entretenait des relations sexuelles avec elle.



Cueilli par les limiers, le mis en cause avait nié les faits, sans convaincre. Et finalement il a été présenté au procureur du Tribunal de Grande Instance de Pikine/Guédiawaye, pour viol et pédophilie par une personne ayant autorité.















Bes Bi