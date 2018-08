Inceste, sacrifice humain… L’effroyable histoire du joueur gabonais de Nantes, N'Zigou L’ancien attaquant gabonais de Nantes s’est confessé publiquement dans une église, racontant son effroyable histoire et notamment comment son père aurait sacrifié sa mère pour qu’il réussisse sa carrière de footballeur.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Août 2018 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Shiva Star N'Zigou, qui a terminé sa formation à Nantes et effectué ses débuts en Ligue 1 en 2002, n’a pas laissé un souvenir impérissable dans l’Hexagone, lui qui a également évolué à Gueugnon, à Reims, dans des clubs belges et aussi dans son pays natal, le Gabon, avant de finir sa carrière dans les divisions inférieures.



Et s’il avait été repéré à 14 ans par Angers, l’attaquant était en réalité âgé de 19 ans, comme il l’a confié lors d’une apparition à la télévision TV2Vie. Une confession édifiante pour celui qui s’est converti au christianisme et a rejoint une église du réveil, où il a raconté son effroyable histoire.



Notamment comment son père, depuis décédé, aurait sacrifié sa mère. "Ma mère est décédée et je dois révéler qu’elle été sacrifiée. J’ai signé beaucoup de contrats, cela ramenait beaucoup d’argent dans la famille. Tout comme cela était également source de discordes.



Pour garder tout l’argent pour lui, mon père a décidé de sacrifier ma mère et de me coller l’esprit de cette dernière pour que je réussisse dans le football. Le sacrifice m’avait été demandé en songe par mon père. Ce que j’ai refusé. Mais, malheureusement, ça s’est fait", déclare-t-il ainsi au micro.



Celui qui s’est un temps lancé dans une carrière de DJ se confie également sur sa vie sexuelle, évoquant des pratiques incestueuses: "Quand j’étais plus jeune, j’ai eu des rapports avec ma tante. Tout comme j’en ai eu avec ma sœur. J’ai également couché avec un ami à moi. J’ai aussi eu une autre relation de longue durée avec un autre homme."



Un témoignage très fort que N'Zigou conclut en demandant "pardon au Seigneur", avant d’être applaudi par la salle.











