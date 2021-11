Incident à la prison du Camp Pénal: L’administration pénitentiaire précise... La Direction de l’administration pénitentiaire (Dap) est revenue à travers un communiqué de presse, sur les incidents survenus vendredi matin au niveau du Camp pénal de Liberté 6.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon la note, « après une fouille de routine faite ce jour au Camp Pénal de Liberté 6 sans aucun incident, des détenus s’en sont pris à un de leur codétenu, qu’ils soupçonnent d’être un informateur ». Il ajoute qu’à la suite de cela, ils ont été dispersés et le calme est revenu.



La Dap ajoute que « les fouilles régulières font partie de la procédure de sécurisation des lieux de détention, pour empêcher l’utilisation de produits interdits ou dangereux comme les armes, les téléphones portables et la drogue ».

Dans ce texte, les autorités pénitentiaires rassurent que « l’incident a vite été maîtrisé et que, contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, aucun acte de maltraitance n’a été pratiqué et qu’aucun blessé n’est à déplorer ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos