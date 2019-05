Incident à la réunion du Crd de Dioubel : Abdou Karim Fofana menace d’exclure le maire de Ngogom qui boude la salle Un incident s’est produit, hier, lors de la Conférence territoriale sur la lutte contre les encombrements et l’insalubrité, à la Gouvernance de Diourbel. Mais des échanges houleux ont opposé le maire de Ngogom, Babacar Ndiaye et le Gouverneur de Diourbel, rapporte "Source A".

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Le maire a, en effet, déploré les lenteurs notées dans son projet qui dort depuis 2006 dans les tiroirs du gouverneur.



Une accusation réfutée par ce dernier, mais le maire de Ngogom revient à la charge. Suffisant pour que ministre de l’Urbanisme réagisse. « S’il vous plait, M. le maire, si ça continue, je vous expulse de la salle ». Ce que le maire de Ngogom n’attendra pas, puisqu’il bondit de sa chaise et quitta la salle.

