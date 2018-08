Incidents Balla-Mod'Lô : Le Cng se déclare incompétent pour d'éventuelles sanctions

Le Comité national de gestion de la lutte Sénégalaise (CNG) se dit incompétent pour sanctionner les lutteurs Balla Gaye 2 et Modou Lô dont le premier face-à-face a été émaillé de scènes de violence.



Décidément, la violence n’est pas près de quitter l’arène. Le Cng ne va pas sévir pour les incidents survenus samedi dernier lors du face-à-face d’avant-combat entre Balla Gaye et Modou Lô. Et pour cause. Selon le vice-président du CNG chargé de la communication, Thierno Kâ, repris par Enquête, l’instance n’intervient que lorsque le combat est officialisé, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.



«On ne peut pas prendre une décision parce que le Cng n’a même pas envoyé un superviseur, informe Kâ. Le promoteur n’a pas encore régularisé le combat. Nous ne sommes pas encore impliqués. Ces évènements sont organisés par les promoteurs. C’est pourquoi, ils ne sont pas sous notre responsabilité. Ce qui est sûr, c’est que les face-à-face organisés par le Cng, ne connaissent pas de violences.»