Incidents avec la presse / Aminata Touré présente ses plates excuses : Dakar Buzz et SYNPICS acceptent Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 23:22 | | 0 commentaire(s)| Aminata Touré, coordonnatrice des parrainages et tête de liste de Benno Bokk Yakaar, a présenté les plus plates excuses de sa coalition au Secrétaire général du SYNPICS et particulièrement, à Dakar Buzz, suite aux incidents survenus hier, lors de sa conférence de presse. Elle réaffirme son attachement ferme à la liberté d'expression et surtout, au droit inaliénable des femmes journalistes à exercer leur métier, en toute sérénité.

« Au nom de notre coalition Benno Bokk Yakaar, je voudrais présenter mes excuses à Mme Ndèye Ngoné Diop, qui s’est fait bousculer par certains de nos militants, suite à une question qu’elle nous a posée lors de la conférence de presse que j’ai animée hier, à notre siège national.



Je voudrais aussi, réaffirmer notre ferme attachement à la liberté d’expression et surtout, au droit inaliénable des femmes journalistes, à exercer leur métier, en toute sérénité », a prié Aminata Touré.



D’ailleurs, Mimi a rencontré Ndèye Ngoné Diop dans son bureau et le patron de Dakar Buzz a échangé sur ce sujet avec l’ancien Premier ministre. Et, les plates excuses d’Aminata Touré ont été acceptées. Tout rentre désormais, dans l’ordre.



N’empêche, Mimi prie toute la corporation des journalistes, d'accepter cette demande formulée.



Ainsi, le secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la communication, Bamba Kassé, acceptant les excuses de la coordonnatrice des parrainages, a loué son sens élevé de la responsabilité et son engagement en faveur d'une presse libre dans le pays, le Sénégal.



« Nous prenons note des regrets et les transmettrons à la victime de cette bousculade. En espérant que les dispositions seront désormais, prises pour assurer la couverture de vos activités, en toute sécurité, pour la presse », a répondu favorablement Bamba Kassé à la demande d’Aminata Touré.











Madame Aminata Touré,

Au nom de toute l'équipe Dakarbuzz, nous ne cherchons pas d'excuses mais nous sommes touchés par votre message et c'est avec beaucoup de joie que nous acceptons vos excuses.



Amadou Sy Pdg de Dakarbuzz

Bonsoir Madame le Premier Ministre,

Madame, au nom du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la communication, je voudrai par cette présente saluer votre sens élevé de la responsabilité et noter votre engagement en faveur d'une presse libre dans notre pays, le Senegal.

Nous prenons note des regrets et les transmettrons à la victime de cette bousculade.

En espérant que les dispositions seront désormais prises pour assurer la couverture de vos activités en toute sécurité pour la presse, veuillez recevoir l'expression de mon profond respect.



Bamba kasse secrétaire général du Synpics



