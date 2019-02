Incidents de Tamba: coup dur pour le PUR ! Les incidents de Tambacounda sont sans aucun doute un évènement marquant de cette présente campagne électorale. En plus des trois jeunes décédés, la violence des affrontements a choqué les Sénégalais. Des heurts dont le PUR ne sort assurément pas grandi.

Troisième force politique actuelle du pays pour être arrivé à la 3e place lors des dernières élections législatives de 2017, le PUR a naturellement franchi l’écueil du parrainage pour placer le professeur Issa Sall parmi les seuls 5 candidats en lice pour l’élection présidentielle du 24 février prochain.



Autant dire que le PUR, né d’une idéologie socio-religieuse, figure en bonne place sur l’échiquier politique national. Et même si le parti n’a pas su, pour l’heure, capter les soutiens des recalés de cette présente présidentielle, le PUR passe encore pour une valeur sûre en vue des prochaines joutes électorales.



Mais au lendemain des évènements douloureux de Tambacounda, il est à craindre que l’image de ce jeune parti politique en sorte quelque peu écornée. Car s’il est établi que le jeune Ibrahima Diop est décédé suite à une bataille rangée entre jeunes de l’APR et la garde rapprochée du professeur Issa Sall, la responsabilité du PUR semble également engagée sur le décès du jeune Cheikh Touré, sur qui une voiture du PUR a foncé sans s’arrêter.



Lors de sa conférence de presse de ce matin, le Procureur de la République de Tambacouda, Demba Traoré, a indiqué que 24 éléments du PUR ont été interpellés. Plusieurs armes blanches et un pistolet ont été saisis chez les jeunes militants du parti.



Un coup dur dont le professeur Issa Sall se serait bien passé. Lequel a d’ailleurs décidé de suspendre sa campagne électorale. L’on ne sait pas si le PUR reprendra ses activités, mais ces événements pourraient bien être une très mauvaise publicité pour les PUR100.

















Bachir Seck

