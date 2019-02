Incidents de Tambacounda: Idrissa Seck exprime ses regrets et lance un appel à la paix

A Sédhiou, Idrissa Seck s’est prononcé aussi sur les évènements survenus hier de Tambacounda. Le candidat de la coalition « Idy Président » a regretté la mort de trois jeunes hommes et présenté ses condoléances à leurs familles. Il a également lancé un appel au calme et à l’apaisement.



« Je trouve regrettable que cette campagne soit émaillée de violences. Le bien le plus précieux de notre pays, est sa stabilité et la paix. Mon souhait le plus ardent est que cette campagne se déroule dans la tranquillité la plus absolue. Que chacun exprime son opinion et que le peuple souverain décide librement, tranquillement, calmement le 24 février 2019 », a souhaité le leader du Rewmi, repris par l’Observateur.



« J’invite l’ensemble des leaders à se prononcer là-dessus pour que la campagne se déroule dans la paix », a-t-il lancé.



Pour rappel, le bilan des affrontements ayant opposé les militants du Pur à ceux de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, hier lundi à Tambacounda, s’est soldé par 3 morts et de 7 à 8 blessés graves dont des journalistes. Les trois personnes décédées sont des militants de Benno Bokk Yakaar. L'une a été poignardée à mort et les deux autres ont été heurtées par l'une des voitures du convoi du Pur.



