Incinération de drogues : Plus de 4 tonnes réduites en cendres

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a procédé, jeudi à Dakar, à l’incinération de plus de 4500 Kg de drogues saisies par les agents de la Police nationale, a constaté l’APS.



Cette séance d’incinération entre dans le cadre des activités de la 30e Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre les drogues.



"Je pense que c’est déjà important pour le symbole, de montrer que la drogue saisie est incinérée quelque part, pour que personne ne puisse l’utiliser", a soutenu le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



Qui a ajouté qu’"aujourd’hui, c’est 4 tonnes 500 kg avoisinant 300 tonnes de drogue dure, qui ont été incinérées".



"C’est vrai que la méthode qui a toujours été utilisée nous interpelle un peu, parce qu’à même période aujourd’hui, cet environnement est habité et naturellement, avec la direction du vent, nous causons des désagréments au voisinage", a-t-il souligné.



"C’est pourquoi j’ai demandé qu’on réfléchisse sur d’autres solutions pour incinérer la drogue. Et je pense qu’il y a possibilité de collaborer avec les industries pour le faire", a-t-il relevé, appelant à changer la forme actuelle d’incinération.



Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye dit savoir que "beaucoup d’efforts ont été faits par les Forces de Police et de Gendarmerie qui font tous les jours beaucoup de saisies, après un travail préalable de renseignement".



"Il faut aller dans le sens de sensibiliser les jeunes, les leaders d'opinion et les religieux voire tout le monde, car cette lutte est une affaire de toute la société. Donc, il faut sensibiliser tout le monde" a-t-il noté.









APS



