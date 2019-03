Incitation à la révolte: Le Colonel Kébé de Rewmi placé en garde-à-vue à la Section de Recherches

Arrêté à Saint- Louis, le colonel Adourahim Kébé, Secrétaire chargé de la Défense du parti Rewmi , a été transféré en début de soirée à Dakar. Il a été placé sous le régime de la garde-à-vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, rapporte Libération.



Selon le journal, il est visé pour incitation à la révolte. Abdourahim Kébé a publié sur facebook, des propos séditieux au lendemain de la publication des résultats de la présidentielle. "Sénégalais debout ! Une riposte énergétique du peuple s'impose. Face à ce qui apparaît comme un hold-up électoral que veulent nous imposer les valets de Macron, une seule attitude, la révolte populaire. Nous ferons comprendre à la France que le Sénégal n'est pas un pays banania, et au pouvoir, que la confiscation de la volonté populaire ne sera pas acceptée", a-t-il écrit.



Avant le Colonel Kébé, dix-neuf (19) militants de la coalition « Idy 2019 » dont des femmes, ont été arrêtés la veille et le demain de la publication des résultats. Certains parmi eux ont été placés sous mandat de dépôt.

