Incitation à un crime de masse: Aliou Dembourou Sow ne "regrette rien" de ses propos et... Aliou Dembourou Sow, député et membre de l'Alliance Pour la République (Apr) avait déclaré que ceux qui rejetaient ou parlaient en mal du troisième mandat de Macky Sall doivent être trucidés.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 07:35 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé dans L'Observateur de ce lundi, le député Apr dit ne "rien regretter " de ses propos.



A l'en croire, "Rien de grave sur ce j'ai dit", a-t-il martelé. Mieux, il tente une explication sur les origines et avoue: "on ne peut pas juger mes propos si on n'est pas du Fouta ou du Ferlo", dit-il.



MLais ses détracteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils attendent que le Procureur s'auto-saisisse pour auditionner le député. Sinon, ils le feront. Qu'importe son impunité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos