Inciter les Sénégalais à s’investir : L’impressionnante leçon ,en wolof d’un toubab à un groupe de jeunes

Dans cette vidéo vraiment impressionnante,, contrairement à celles qu’on a souvent l’habitude de partager pour des éclats de rires, plus qu’un partage d’expérience, c’est une belle leçon aux allures de khoutba (ou sermon) que ce toubab adresse à un groupe de jeunes sénégalais. Mais impressionnante est aussi la langue wolof qu’il maitrise bien, même si à l’image de nombreux sénégalais, le discours est teinté de mots en français.

Se sacrifier à la tâche, à l’œuvre, savoir où injecter son argent, mais surtout avoir foi en ses capacités et tirer des expériences de son vécu, voici entre autres, les grands axes de son Khoutba à ne pas rater et même à partager !



