Incivilités et défiance des jeunes face à la pandémie: le gouverneur Mamadou Omar Baldé alias Jack Bauer sort la cravache Selon le gouverneur, qui s’est exprimé sur la Rfm, tout est parti d’un problème qui a opposé deux groupes rivaux. Ils souhaitaient organiser un rassemblement au niveau d’un terrain de football.



Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 09:58 | | 1 commentaire(s)|

Mais compte tenu du contexte du coronavirus, la manifestation a été interdite. Ils ont donc voulu s’opposer à cette interdiction, en commençant par des échauffourées dans le stade.



« Et la gendarmerie a procédé à des arrestations. Mais j’ai été particulièrement outré de constater que ces gens s’en sont pris au poste de la gendarmerie. C’est inacceptable et intolérable !

C’est pour cette raison que, dans la nuit, nous avons dépêché l’escadron de Bakel renforcé par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (Garsi) de Kidira pour prendre Aloundou et Ballou, dans le sens de marquer l’autorité de l’Etat. Nous avons procédé aux arrestations et toutes les personnes impliquées seront présentées au tribunal de grande instance de Bakel. Treize individus sont interpellés et c’est provisoire. De plus, deux gendarmes ont été blessés dans l’attaque de ces jeunes sur un symbole de l’Etat », a-t-il dit.



Avec SeneCafeActu



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos