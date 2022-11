Inclusion et justice sociale: GRAS-CAP 2024 loue la volonté du Président Sall de bâtir un « Sénégal de tous et pour tous » Le Groupe de Réflexion et d’Actions Stratégiques (GRAS-CAP 2024) a examiné la situation nationale et internationale. Il a adresse ses félicitations au Président de la République, Macky Sall pour la tenue des concertations avec la communauté des daaras. Les acteurs des daaras, précise-t-on, représentent un pilier essentiel de la société en ce sens qu’ils continuent de perpétuer l’enseignement des valeurs authentiques de l’Islam, dans un pays composé à 95% de musulmans.

Le GRAS-CAP 2024 estime que cette rencontre qui s’inscrit dans une longue tradition de dialogue sur des questions d’intérêt national, conforte la volonté inébranlable du Chef de l’Etat de bâtir un « Sénégal de tous et un Sénégal pour tous », dans l’inclusion et la justice sociale. Les acteurs des daaras, précise-t-on, représentent un pilier essentiel de la société en ce sens qu’ils continuent de perpétuer l’enseignement des valeurs authentiques de l’Islam, dans un pays composé à 95% de musulmans et dont l’histoire est marquée par l’œuvre monumentale de figures religieuses qui ont toujours joué un rôle de régulateurs sociaux et de stabilité.



Ainsi, le GRAS-CAP 2024 salue les investissements importants consentis par l’Etat, depuis 2012, dans la modernisation des cités religieuses du Sénégal, la valorisation des daaras et des diplômés en langue arabe afin de renforcer leur insertion dans notre système socio-éducatif et économique.



Analysant l’actualité internationale, le GRAS-CAP 2024 félicite le Gouvernement pour le classement honorable du Sénégal sur l’indice de l’industrialisation, publié dans le dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD), en relation avec l’Union africaine et l’ONUDI. Dans ce classement, le Sénégal occupe la septième place du continent et se positionne comme premier pays le plus industrialisé en Afrique de l’Ouest. Ce résultat vient confirmer la vision du Président Macky Sall qui a fixé le « cap de l’industrialisation » avec la création de pôles industriels, vecteurs de compétitivité et de croissance, dont Diamniadio en est une parfaite illustration de réussite.



Dans cette dynamique, le GRAS-CAP 2024 exhorte le Gouvernement à accélérer les projets et programmes pour la réalisation des agropoles sud, centre et nord qui permettront de valoriser les potentialités des territoires, à travers la création d’unités de transformation des produits locaux. Le GRAS-CAP 2024 félicite enfin, l’équipe nationale de football pour ses exploits à Qatar.





