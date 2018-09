Incroyable – Découvrez ce jeune Sénégalais devenu une star au Brézil grâce… Khadim Gueye se nomme-t-il, originaire du Sénégal et vit actuellement au Brésil où il travaille en tant que vendeur. Il est devenu très célèbre dans la capitale Rio de Janeiro et à travers les médias du pays grâce à son honnêteté. Senego vous raconte toute l’histoire!



Rédigé par leral.net le Samedi 8 Septembre 2018 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

Mardi 06 septembre, Khadim Gueye marchait dans une rue du centre-ville au Brézil pour vendre de petits objets. Et c’est ainsi qu’il passa devant l’homme d’affaires Roberto Schotkis, 51 ans. Ce dernier a acheté des lacets pour 5 $, et a donné en échange 3 billets de 2 Reales au Sénégalais Khadim , âgé de 23 ans.



Lorsque l’homme d’affaires a tourné le dos et est parti, il a senti quelqu’un piquer son épaule. C’était Khadim Gueye, qui courait après le client pour l’avertir que par erreur, Roberto avait donné un billet de 100 dollars , pensant que c’était 2 dollars.

L’homme d’Affaires qui n’en revenait pas, a chaleureusement remercié le jeune Sénégalais, a pris sa photo et l’a publié sur sa page Facebook . Il ne pensait même pas que cela aurait un tel impact. En moins de 24 heures, le poste comptait plus de 13 000 tannés et 15 000 actions sur la page de Roberto. Il y avait encore 40 000 dans la page de la préfecture de Porto Alegre, qui partageait également l’histoire.

Dans une interview accordée à Only News Good , l’homme d’affaire Roberto, qui travaille dans le secteur de l’immobilier, se dit très ravi de ce comportement. « Un exemple d’honnêteté, petit, mais dans cette vague de malhonnêteté qui caractérise le pays, c’est un exemple ».

« J’ai été surpris. Je ne m’attendais pas à avoir autant de retour. Les gens ont été déplacés. Il est intéressant de voir comment un petit acte d’honnêteté sensibilise les gens, peut-être qu’ils sont sensibles à la propagande du vol au Brésil », rajoute-t-il.



Finalement, l’homme d’affaires dit comprendre pourquoi l’honnêteté de Khadim Gueye a pris autant d’ampleur.

« Les gens sont dégoûtés de la mauvaise foi dans le pays et ont été enthousiasmés par le geste de Khadim retourner R $ 100, les données comme si elles étaient R $ 2. Exemple pour nos politiciens qui ont pillé le Brésil « , écrit-il sur sa page Facebook.

Roberto ne s’en arrête pas toujours là. Il est retourné voir Khadim pour acheter des produits qu’il vend et lui donner son pourboire avec les 100 dollars. « J’ai acheté 40 reais dans ses produits et je lui ai donné un autre pourboire de 60 reais ».

Finalement donc, le Sénégalais a reçu les 100 reais qu’il a rendus à l’homme d’affaires.

On nous informe aussi que du fait de la médiatisation, Khadim a été invité à travailler dans un réseau de combustible qui se trouve dans la capitale.

La morale dans cette histoire est qu’il y a aussi des Sénégalais qui font vraiment la fierté de leur pays d’origine, à l’étranger, malgré les dérives qu’on voit à travers les médias.



senego

