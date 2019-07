Incroyable: Fatou Diabaye, vi*rge après 2 ans de mariage... Découvrez pourquoi !

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 17:22 | | 1 commentaire(s)|

Domiciliée à Louga, Fatou Diabaye est une jeune femme magnifique, gâtée par la nature. Elle est dotée d’atouts physiques. Elle vient d’une famille « toucouleur » dans laquelle on ne badine pas avec les vertus comme la virginité. C’est Fatou Diabaye a préservé sa chasteté jusqu’au mariage. Malheureusement, tous ses rêves se sont envolés.



Seulement elle a fait la connaissance d’un émigré d’Espagne qui a par la suite décidé de l’épouser. Comme toute jeune fille, le mariage est synonyme de bonheur. Cependant celui-ci s’est transformé en un vrai cauchemar. Son tendre mari est impuissant et lui a demandé de garder ce secret.



Fatiguée de garder le silence et de toujours jouer la femme heureuse aux yeux de tout le monde, Fatou Diabaye décide de se confier à Igfm.



Sa famille a organisé une belle et grande cérémonie et a dépensé beaucoup d’argent pour la reussite de celle-ci. Quand la fête a pris fin et que tous les invités sont partis, il fallait passer aux choses sérieuses. « Après le départ des invités et des parents, je me suis retrouvée seule avec mon mari, attendant sagement d’être prise et de consommer effectivement mon mariage. C’est à ce moment que mon mari s’est agenouillé à mes pieds pour me faire savoir qu’il était impuissant. C’est par la pression de ses parents qu’il s’est marié. Mais en réalité, il est impuissant », a déclaré Fatou Diabaye, en pleurs.



« Il m’a ensuite demandé de lui garder ce secret, car il ne veut pas qu’il soit connu par ses parents. Il est prêt à subvenir à tous mes besoins et ceux de toute ma famille, si j’accepte de vivre avec lui et lui garder son secret. Il m’a promis de se soigner pour retrouver sa virilité. Je suis toujours vierge après presque deux ans de mariage », conclut-elle. Fatou Diobaye ne sait pas si elle doit divorcer ou rester avec son mari.

