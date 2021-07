Incroyable: Quand sa femme s'absentait, Bamba Dione s'envoyait en l'air avec son...amant L'on pourrait tomber des nues avec cette histoire de moeurs sous fond d'acte contre nature entre "deux hommes".

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 08:52

En effet, Mouhamadou Bamba Dione avait l'habitude et attendait impatiemment que son épouse s'absente du domicile conjugal.



Son modus operandi était assez simple: Il invitait son amant Adama Bâ pour entretenir des rapports sexuels avec lui.



Plus grave, Source A affirme que, lui, homosexuel de son état, prenait la place de la femme.

