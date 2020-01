Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Incroyable: Un homme avait déjà prédit la mort de Kobe Bryant dans un hélicoptère, il y a 7 ans Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 15:33 | | 0 commentaire(s)| Kobe Bryant, qui restera comme une des plus grandes stars NBA de tous les temps, est décédé dimanche, à l’âge de 41 ans, dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. La cause de l’accident survenu dimanche, dans la brume de Calabasas, à l’ouest de Los Angeles, n’est pour l’heure pas connue.







Interrogée, la police de Los Angeles (LAPD) a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol jusque dans l’après-midi, moment où le ciel s’est dégagé.



Au moment du drame, la fille de 13 ans de Kobe, Gianna voyageait également avec lui et a également été confirmée morte. Selon TMZ, l’épouse de Kobe, Vanessa Bryant, ne faisait pas partie des personnes à bord.



Cependant ce qui est encore plus choquant que le décès, c’est qu’il a été prédit, d’une manière ou d’une autre, par un certain internaute du nom de .Noso qui a tweeté le 13 novembre 2012 :”Kobe va finir par mourir dans un accident d’hélicoptère”.





Dans son tweet, qui a été publié il y a plus de 7 ans, le 14 novembre 2012, il a déclaré que Kobe Bryant finirait par mourir dans un accident d’hélicoptère. Vous pouvez voir le tweet d’origine de l’utilisateur ci-dessous…







C’est extrêmement bizarre et hallucinant, car les chances que cela soit une pure coïncidence doivent avoir été absolument astronomiques. De plus, si la publication avait été faite sur une autre application comme Facebook ou Instagram, il aurait été plus facile de la truquer, mais comme il n’y a aucun moyen de modifier les publications ou leurs dates sur Twitter, il n’y a absolument aucun moyen que cela puisse être truqué à moins qu’il n’y ait de la vraie magie vaudou technologique en cours ici.



Totalement choqués, des milliers d’internautes ont retweeté le post qui a très rapidement battu le record des retweets sur twitter en l’espace de 4 heures avec 125.000 partages. Une prédiction ou un simple hasard ?



Après la confirmation de la mort de Kobe, le propriétaire du tweet a ensuite publié une série de messages dans lesquels il a exprimé son incrédulité et s’est rapidement excusé. Comme il est également fan de Kobe Bryant, la nouvelle l’a évidemment beaucoup secoué. Et, lorsque vous ajoutez le poids de sa prédiction qui se réalise, nous ne pouvons qu’imaginer à quel point il serait difficile pour lui de donner un sens à cette nouvelle.



carrière réussie de Kobe Bryant dans la NBA a duré plus de 20 ans. Il a joué dans une seule équipe, les Lakers de Los Angeles.



Kobe Bryant avait 41 ans au moment de sa mort. Que son âme repose en paix!!









