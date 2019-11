Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Incroyable! ce vieux de 120 ans explique le secret de sa longévité Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 14:00 | | 0 commentaire(s)| A 120 ans, le vieux Youssou Ndiaye livre au micro de Thiès info le secret de sa longévité.



En effet, au-delà des prières de Mame El Hadji Malick Sy, on retient en filigranes de son discours ce qui lui a permis de les obtenir.

Selon son récit, « c’est parce qu’il avait accepté d’être l’enfant en charge du gardiennage et des travaux des champs, des commissions, de la collecte des dons des talibés, qu’il a été amené à El Hadji Malick Sy qui a écrit sur son dos avant de lui prédire une longue vie tranquille. »



C’est bien arrivé ! Né à Ndiaganiaw qu’il a quitté selon les vœux de son marabout et ses parents, il recommande aux jeunes « de respecter leurs parents, de suivre leurs conseils, d’être polis vis-à-vis de leurs aînés et compréhensifs à l’égard des enfants. »



Encore lucide et bien portant et se souvenant parfaitement de l’image du « marabout le Livre Saint entre les bras », son histoire nous amène à la question suivante : la longévité ne dépendrait elle pas alors seulement du cadre de vie et d’une certaine hygiène alimentaire ?



thiesinfo



