Incroyable confession de cet homme sur une femme «Sama keur lako yobou pour teud ak mome mais…»

Chers fans de 24 jours, S’il vous plaît j’ai besoin de votre aide. je ne sais pas comment renvoyer cette fille. Je l’ai rencontrée dans les rues de paris et nous sommes venus dormir chez moi. J’ai accepté de lui payer de l’argent. sa fait plus de 2 semaines maintenant et elle ne veut pas partir.



Elle dit qu’elle est follement amoureuse de moi et qu’elle ne peut plus me quitter. Je ne sais pas ce qui se passe. chaque fois que je veux qu’elle retourne de l’endroit où je l’ai ramassée, elle menace d’appeler la police et de signaler que je l’ai v!olée. J’ai peur d’aller en prison.



Cela fait maintenant plus de 2 semaines que je vis avec elle, elle se lève le matin et lave mes vêtements, nettoie la maison, prépare le petit-déjeuner et me dit combien elle m’aime, que je suis l’homme de sa vie. Nous couchons ensemble chaque jour et je suis fatigué d’elle parce que je ne peux pas l’aimer.



Quand je sors de la maison le matin, elle reste chez moi, quand je rentre du travail, elle m’attend là. Quand j’appelle ma petite amie en Afrique, elle est fâchée et me menace. Elle m’a dit qu’elle était orpheline et qu’elle n’avait nulle part où aller. Qu’elle vivait avec son beau-père qui la maltraitait et abusait d’elle.



Maintenant que je vous envoie ce message, elle est chez moi et attend mon retour pour me sauter dessus comme si nous étions mari et femme. S’il vous plaît, j’ai besoin de votre aide ou de vos conseils pour vous débarrasser de cette fille. elle harcèle ma vie.