Incroyable exode d’apéristes : «Des responsables frustrés de l’Apr rejoignent notre parti», révèle Assane Sow du PDS Le Pds est en ordre de bataille dans la perspective des prochaines locales à Malika. C’est la raison pour laquelle, toutes les cellules sont en d’être dynamisées dans cette commune en direction du renouvellement des instances de bases. Révélations : « Des responsables frustrés de l’Apr ont rejoint le PDS

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Responsable libéral à Malika, Assane Sow révèle que le Pds a concocté un plan d’actions et dans le cadre de sa mise en oeuvre, des délégations du Pds vont sillonner toute la commune et sensibiliser la population aux enjeux des élections à venir.



Assane Sow a révélé que des responsables frustrés au sein de l’Apr de Malika démissionnent l’un après l’autre ajoutant que de grosses pointures de la mouvance présidentielle vont rejoindre le Pds les jours à venir. Il a tendu la main à tous les habitants de la commune pour se retrouver autour de l’objectif de reconquérir la commune de Malika.



La rencontre a aussi servi de tribune pour plaider pour un redécoupage administratif de la commune. Assane Sow estime que Malika a été très lésée dans le dernier découpage administratif. C’est la raison pour laquelle, il invite le Chef de l’Etat Macky Sall à saisir l’opportunité qu’offre la départementalisation prochaine de Keur Massar pour corriger les incohérences territoriales qui affectent le développement socioéconomique de Malika.



Assane Sow se dit convaincu que le Pds renferme beaucoup de ressources humaines dont des cadres de haut niveau qui sont capables de présider aux destinées de la commune de Malika. Il en a profité pour saluer la nomination de Ndiaga Niang comme coordonnateur adjoint du parti, précisant qu’elle va aider à renforcer le parti et maximiser ses chances de relever les défis actuels et futurs.



Avec « L’Exclusif »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos