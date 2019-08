Inculpation d’Adama Gaye: Me Khoureichi Ba annonce une saisine de la chambre d’accusation Le journaliste Adama Gaye, inculpé et placé sous mandat de dépôt, mercredi, pour «offense au chef de l’Etat», un de ses avocats, Me Khoureychi Ba, annonce qu’ils vont « saisir la chambre d’accusation pour demander sa liberté », selon seneweb.

« Nous allons aussi attaquer le réquisitoire (du procureur) et nous allons surtout poursuivre la déclaration totalement inappropriée et irresponsable du garde des sceaux. «Il dit qu’il est à la base de sa condamnation. Il confond déjà son rôle de tutelle et d’acteur de la justice. Il assume que c’est lui qui a tout piloté depuis la saisine du procureur jusqu’à son arrestation et éventuellement jusqu’à son jugement. Dans ce genre de dossier, il n y’a pas de jugement. Ce sont des dossiers montés pour neutraliser ceux qui dérangent », a dénoncé Khoureychi Ba.

