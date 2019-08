Inculpation de Adama Gaye : Vifs échanges dans le bureau du juge d’instruction

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 07:58

Le journaliste Adama Gaye a été placé sous mandat de dépôt hier par le Doyen des juges et écroué à la maison d’arrêt de Rebeuss. Son inculpation par le juge Samba Sall s’est faite dans une ambiance tendue. Adama Gaye, rapporte L’As a rejeté les faits qui lui sont reprochés et s’en est pris violemment au Président Macky Sall et à son ministre de la Justice. Plusieurs fois, il a accusé ces deux derniers d’avoir orchestré un « complot » pour le faire taire. Sans rater dans la foulée le Procureur de de la République à qui il reproche ne de pas être logique dans sa démarche. Mais, le juge des juges d’instruction ne lui a pas laissé dérouler ses diatribes. Samba Sall l'a recadré en lui demandant de se limiter aux faits pour lequel il est poursuivi.

Adama Gaye est poursuivi pour deux chef d’inculpation : offense au chef de l’Etat et atteinte à la sûreté de l’Etat.

