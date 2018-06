Inculpations du maire de Ouakam : Révélations sur un présumé scandale foncier

Le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo a été mis en examen hier, par le doyen des juges, dans le cadre d’une affaire foncière. Selon des informations supplémentaires, il a été inculpé pour des faits extrêmement graves : association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et conclusion de ventes sur des terrains appartenant à l’Etat du Sénégal. Même s’il est en liberté provisoire, il n’en demeure pas moins que le maire de Ouakam a été inculpé en même temps que l’une de ses épouses, A Guèye.



Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est la…cousine du maire qui a déposé plainte avant que la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos) n’entre dans la danse. L'auteure de plainte a affirmé qu’elle avait deux baux dont l’un était en instance de régularisation. Mais grande a été sa surprise de constater que le maire serait allé, avec son épouse, voir une notaire, pour se faire une procuration et…vendre les deux terrains à des particuliers.



La plaignante jure que sa signature a été falsifiée, car elle n’a jamais fait une telle procuration. Mais, interrogée comme témoin, Me Binta Thiam, qui a piloté la transaction assure que la plaignante était bel et bien présente au moment de l'établissement de la procuration. Ce que cette dernière continue de nier. Samba Bathily également qualifie de fausses les accusations portées contre lui.



Dans tous les cas, les résultats de l’enquête de la Dscos ont conduit le parquet à ouvrir une information judiciaire. Le plus insolite c’est que ce sont exactement les mêmes délits qui ont motivé la mise en examen de Talla Gadiaga, maire de Sangalkam et qui a été interrogé récemment dans le fond du dossier.



