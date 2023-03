Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Incursion dans la résidence artistique «EFOR» : 10 femmes pour une cause Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| Elles sont 10 jeunes chanteuses d’un certain niveau professionnel et d’univers différents. Réunies autour d’un projet commun Efor (Ensemble, force, Organisation et Responsabilités), dans un but commun, pour un album en commun, elles vont passer 10 jours ensemble dans une résidence artistique. Petite incursion dans ce gîte où les cœurs sont à l’unisson…L'Observateur.

Elle déboule, pleine d’énergie devant le seuil de l’imposante bâtisse au revêtement marron. Fendue d’un large sourire, Mamy Victory, jette des regards furtifs aux alentours, avant de pénétrer à nouveau à l’intérieur de la maison. Ici, l’ambiance y est détendue et les discussions animées. Des éclats de voix féminines s’élèvent au loin dans une pièce, à l’extrémité du salon transformée en studio d’enregistrement. Comme si elles s’étaient passées le mot, des jeunes femmes débarquent presque toutes en même temps et s’installent sur les fauteuils et autres sièges dispersés tout autour.



L’euphorie se lie sur leurs visages éclatants et leurs yeux pétillants en dit long sur leur joie de participer à cette sorte de «huis-clos» créatif. Elles sont au total dix chanteuses à avoir accepter de s’éloigner de leur cadre quotidien et de s’isoler dans une résidence artistique pendant 10jours.Leurobjectif étant de donner naissance à un album de 10 titres de sensibilisation sur la cause féminine.



Une manière pour elles de participer à l’élan du 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme. Au-delà de l’aspect musical et folklorique, des projets pour l’autonomisation des femmes de divers secteurs et couches de la société, des opportunités pour leur venir en aide, seront mis en branle. Et pour ce faire, Kia Loum, Mamy Victory, Défa, Dior Mbaye, Mia Guissé, Dieyla Guèye, Dieyna Baldé, Amira Abed, Sabel Dieng, Mary Njie, n’ont pas hésité à unir leurs voix autour du mouvement «Efor»(Ensemble, Force, Organisation et Responsabilités). Autant dire que cette mission qu’elles se sont assignées, est presque un jeu d’enfants pour elles…



Entrain, complicité et partage Au bout de quatre jours de «pensionnat», des heures assez conséquent d’enregistrements, de répétitions, d’écritures, de compositions et d’explorations artistiques, les célébrités sont toujours aussi pimpantes et fraîches. C’est autour de l’une d’elle, la plus jeune Dieyla Guèye, toujours le mot pour arracher un fou rire aux autres, d’entrer en studio.



Dans une sorte de cabine isolée, insonorisée et équipée de matériels professionnels, la fine fleur entre et pose délicatement sa voix sur une mélodie entrainante. C’est le point de départ d’une impulsion harmonieuse. Amira, Dior Mbaye, Mary Njie, donnent le ton à un mouvement d’ensemble. Emportées par les envolées lyriques de leur collègue qui s’emploie à sortir des accords de qualité, les artistes commencent à esquisser des pas de danse. Leur entrain est presque contagieux.



La complicité qui se dégage de leurs regards et à travers leurs gestes affectifs, est perceptible à mille lieux. On sent nettement que ces jeunes artistes de niveau professionnel, ont réellement tissé des liens dans cette maison. Sans forcer, le feeling entre elles passent naturellement. En dehors des séances de travail, ce sont des parties de franches rigolades ,de petites confidences, des moments de partage culinaires qui rythment leurs journées riches en émotions. Installées dans les 8 chambres que compte la résidence, les filles sont néanmoins tout le temps fourrées ensemble.



Elles ne se lâchent pas d’une semelle. Pas de clans, encore moins de clash, entre une telle et une telle. Et c’est ce qui fait tout le charme et la particularité de leur cohabitation. Et c’est parti pour durer encore quelques jours, à l’issue desquels, un opus époustouflant avec des univers et influences différents, naîtra, à l’unisson, de concert avec 10 belles voix de la musique sénégalaise...



