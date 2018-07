Inde : 17 personnes arrêtés après avoir violé une fillette pendant des semaines L’histoire s’est déroulée dans le sud de l’Inde. Drame et tragédie ont été le vécu de cette petite fille qui a été désabusée.

Une fillette de 11 ans a été violée pendant des semaines par des individus. Selon les informations des médias, cette gamine qui souffre de troubles de l’audition, aurait été agressée sexuellement dans un complexe résidentiel en grande partie désert de Chennai, capitale de l’État du Tamil Nadu (sud).

17 suspects Dans l’affaire 17 personnes suspectées d’avoir fait le coup ont été mis aux arrêts. Parmi elles figurent des gardes de sécurité d’ensemble de 300 appartements, un plombier et un steward d’ascenseur, a rapporté la police de la région.

Les enquêtes ont apporté certaines précisions. Le rapport des enquêteurs révèle que le principal suspect est un homme âgé de 66 ans.

Il a été le premier à s’en prendre à la fille alors qu’elle revenait de l’école et faisait du vélo autour du bâtiment.

Il aurait ensuite invité d’autres hommes à le suivre, qui se sont filmés violant l’enfant. Les tortionnaires présumés auraient administré des drogues et sédatifs à la victime.

40 000, c’est le nombre de viols sur mineures qui ont été signalés en 2016 en Inde. Mais, selon les experts, ce chiffre ne représente que la partie émergée de l’iceberg.

Emeraude ASSAH

Crédit photo : libération

