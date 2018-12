Accueil Envoyer Partager sur facebook Inde : Elle donne naissance à un bébé en se pendant Rédigé par Alain Lolade le 21 Décembre 2018 à 16:38 Une femme indienne a accouché d'un bébé vivant en se donnant la mort par pendaison dans une ville du centre du pays, a indiqué vendredi la police locale.





Le nouveau-né, un garçon, a été découvert jeudi par les forces de l'ordre et était retenu par le cordon ombilical juste au-dessus du sol dans la ville de Katni (Madhya Pradesh, centre), alors que le corps de sa mère était suspendu à une poutre.



Alertés par un appel de détresse du mari agriculteur, les policiers arrivés sur place n'ont pas tout de suite réalisé que la femme de 36 ans venait de donner naissance. Il a fallu que l'un d'entre eux remarque le nourrisson se balançant entre les jambes de la femme décédée, dissimulé par son sari.



«Il était en vie. Nous avons nettoyé le bébé, l'avons enveloppé dans une couverture et avons attendu que les secours médicaux arrivent», a déclaré à l'AFP Kavita Sahni, la policière à l'origine de sa découverte. «Je suis heureuse d'avoir sauvé la vie du bébé mais malheureusement la femme est morte», a-t-elle ajouté.



En observation dans un hôpital public de la ville, l'enfant est dans un état stable. La police enquête sur les raisons qui auraient pu pousser cette femme à mettre fin à ses jours.



Des ravages chez les femmes indiennes



«En se pendant, tant d'hormones de stress ont dû être émises qu'elle a rapidement accouché. Elle a juste poussé le bébé dehors en vie. Il a dû naître en quelques secondes alors qu'elle était en train de se pendre», a expliqué à l'AFP Anshu Jindal, une gynécologue et obstétricienne indienne. «Vous ne pouvez pas donner naissance quand vous êtes morte. Il faut que le sang circule», a-t-elle précisé.



Le suicide fait des ravages chez les femmes indiennes, qui représentent 36% des femmes suicidées à travers le monde, selon une étude scientifique récemment publiée dans la revue The Lancet.



Parmi les facteurs invoqués pour expliquer ce taux anormalement élevé, les chercheurs citaient «des mariages précoces et arrangés, une maternité jeune, un statut social bas et la violence domestique».



Selon les chiffres du gouvernement, 133'000 Indiens se sont suicidés en 2016. Mais l'étude de The Lancet estimait ce nombre sous-évalué, le plaçant plutôt à 237'000 suicides. (nxp/afp)















20 Minutes Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Regardez comment Aba se moque de Mame Goor Diazaka après son concert fiasco Anniversaire de Pod – Regardez la surprise que sa femme lui réserve dans la chambre