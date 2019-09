Inde: La Justice sénégalaise autorise l’extradition du chef mafieux, Don Ravi Pujari

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 09:38

La justice sénégalaise a autorisé l’extradition du gangster, indien Don Ravi Pujari vers son pays.

Selon le quotidien « Libération », la Cour suprême s’est prononcé en faveur de son extradition, confirmant l’ordonnance de Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar.

Cette dernière s’était prononcée en faveur de la demande d’extraction de l’Inde depuis le 29 mai dernier. Mais les avocats de Pujari avaient attaqué la décision devant la Cour suprême.



La chef mafieux indien sera livré à son pays, dès la signature du décret d'extradition par Macky Sall.



Pour rappel, Ravi Pujari est un gangster indien, impliqué dans divers meurtres et menaces visant des stars de Bollywood en Inde et en Australie, au cours des années 2000. Il a été arrêté à Dakar en janvier 2019, après des années recherches lancées contre lui par l’Inde et par les services d’Interpol. Il ressort de l’enquête de la police sénégalaise qu’il se faisait passer pour un Burkinabé du nom d'Anthony Fernandez et avait aussi tissé de fortes relations avec des hommes d’affaires, en plus de développer une chaîne de restaurants à Dakar.



