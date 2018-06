Inde : Les villageois adorent les toilettes au lieu de les utiliser !

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, affirme que l’éradication de la défécation à l’air libre dans le cadre de la campagne Sawach Bharat (Clean India) connaît un véritable succès. Il affirme qu’environ neuf millions de toilettes ont été construites dans les zones rurales.



Cependant, les populations rurales adorent ces WC nouvellement construits au lieu de les utiliser. Ils organisent une cérémonie inaugurale baptisée « culte de toilettes ».



Dans l’une de ces maisons rurales, les habitants ont inauguré leur toilette nouvellement construite en pratiquant un pooja (ensemble de rituels, par lesquels on adore et vénère la divinité. Elle suit un déroulement codifié et implique des composantes matérielles; parfums, chants, objets, nourriture…)



Le plancher des toilettes est couvert de fleurs, de noix de coco et de bananes et une assiette remplie de sindoor (vermillon) est placée au sol.



Cette toilette, décorée de guirlandes et de feuilles de manguier porte un ruban vert qui sera coupé par le premier utilisateur dudit lieu.



Crédit photo : pulselive