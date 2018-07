Indemnisations des « Diambars » du Golfe : Le Premier ministre préconise une résolution rapide de ce « douloureux problème social »

Recevant le médiateur de Jamra, Mame Mactar Guèye, le Premier ministre a annoncé une « résolution au plus tôt » du « douloureux problème social » qu'est l'indemnisation des ‘’Diambars du Golfe’’.



Après avoir eu plusieurs séances de travail avec le ministre de tutelle, Augustin Tine, et le directeur de Cabinet du chef de l’Etat, Me Oumar Youm, le facilitateur de Jamra, Mame Mactar Guèye, a été reçu ce 27 juillet par le Premier ministre, Mahammed Boune Abdallah Dionne, pour un dernier «briefing», avant l’arbitrage final du chef de l’Etat, à qui revient le dernier mot sur ce délicat dossier d’indemnisation des 402 anciens combattants de la Guerre du Golfe et des 93 veuves des «Diambars» tombés au champ d’honneur.



Le Premier ministre, après en avoir pris bonne note, s’est en-gagé à rendre compte fidèlement au chef de l’Etat, chef Suprême des Armées, en vue d’une « résolution au plus tôt de ce douloureux problème social ». Par ailleurs, il a exprimé sa « vive gratitude aux responsables de Jamra, qui ne ménagent aucun effort pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale de la Nation sénégalaise ».



Pour rappel, les familles des concernés avaient récemment fait une sortie dans la presse, pour exiger que la lumière soit faite sur cette affaire. Elles menaçaient d'ailleurs de porter plainte après avoir fixé un ultimatum à l'Etat. Des sources renseignent que le Président Macky Sall qui avait commandité une discrète enquête sur cette nébuleuse qui s’est déroulée sous le régime de Abdou Diouf, possède désormais tous les éléments de réponse.









Koura Fall (Libération)