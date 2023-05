Indemnité de logement-Plus de 30 000 agents laissés en rade: Le SYTRAPAS parle de discrimination

La répartition des indemnités de logement préoccupe les membres du Syndicat des travailleurs des pêches et de l’aquaculture du Sénégal (SYTRAPAS) qui regrettent la discrimination flagrante dans l’octroi de l’indemnité de logement. En effet, relate Omar Dramé, sur 167 000 travailleurs de la fonction publique, seuls les 137 000 bénéficient de l’indemnité ; les 30 000 agents restants sont laissés en rade. Outre la discrimination, le secrétaire général a déploré également l’absence de plan de carrière, l’identification des personnes qui veulent intégrer la fonction publique, le fonds commun, les indemnités de risque.



En attendant, le secrétaire général du SYTRAPAS se dit ouvert au dialogue et interpelle les autorités étatiques pour qu’elles mettent en place des conditions pour le bon déroulement. Revenant sur le rôle de l’administration dans la gestion des conflits entre les pêcheurs, notamment avec le problème qui est survenu entre pêcheurs à Cayar avec l’utilisation des mono-filaments, Omar Dramé rappelle que l’utilisation de cette forme de pêche est formellement interdite par la loi ; les textes sont clairs là-dessus et c’est strictement interdit par le code de la pêche, « même si cela n’est pas un prétexte pour les pêcheurs de régler directement leur problème car les agents assermentés sont là et sont prêts à tout moment à répondre à l’appel des pêcheurs », indique le Secrétaire général du SYTRAPAS.



Il informe d’ailleurs que des journées de sensibilisation seront organisées dans les jours à venir. « Cette journée aussi fait focus à cela pour la sensibilisation et la conscientisation, mais surtout la reconnaissance des textes et règlements qui fait souvent défaut et qui est parfois à l’origine de beaucoup de choses», soutient le secrétaire général. A rappeler que la journée est considérée comme le premier jour de l’année comptable en entreprise. Le 1er mai marque la date que les travailleurs américains ont choisie, dès 1884, pour manifester leur volonté d’obtenir le droit à la journée de 8 heures de travail. Mais ce n’est qu’en mai 1886 que certains syndicats américains ont réussi à obtenir ce droit.

Avec L'As