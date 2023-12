Indemnités forfaitaires spéciales variant entre 2 et 5 millions FCfa : Macky Sall gâte les militaires invalides à la retraite Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

C’est une sorte de cadeau de fin d’année que le chef de l’Etat, Macky Sall, a fait à plus de deux mille militaires invalides à la retraite. En effet, selon un communiqué de la Division de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) parvenu à lesoleil.sn, le Président de la République a accordé une indemnité […] C’est une sorte de cadeau de fin d’année que le chef de l’Etat, Macky Sall, a fait à plus de deux mille militaires invalides à la retraite. En effet, selon un communiqué de la Division de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) parvenu à lesoleil.sn, le Président de la République a accordé une indemnité spéciale à ces derniers. « Sur instruction du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, une indemnité forfaitaire spéciale est accordée aux militaires invalides à la retraite. Cette mesure sociale exceptionnelle vise à améliorer les conditions de vie des personnes concernées », relève ledit communiqué, signé du Colonel Moussa Coulibaly, patron de la Dirpa. Celui-ci a expliqué que « les montants alloués varient selon le taux d’invalidité, entre cinq millions et deux millions de francs CFA ». La même source de rappeler que l’effectif des anciens militaires invalides concernés par cette mesure est deux mille deux cent trente-huit (2238) personnes et que le paiement a débuté et se poursuit. L’Association des anciens militaires invalides du Sénégal est maintes fois montée au créneau pour réclamer ces indemnités. Ils avaient, le 10 octobre dernier, décidé de marcher jusqu’au siège du ministère des Finances. Mais n’ayant pas eu une autorisation de l’autorité préfectorale, ils ont finalement été repoussés et dispersés à coup de grenades lacrymogènes par la police qui les attendait vers la place de l’indépendance. Certains, parmi eux, ont été arrêtés. S. GUEYE



