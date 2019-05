Indépendance de la Casamance : Les vérités de Benoît Sambou à Salif Sadio

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Benoît Sambou déclare que les sorties de Salif Sadio à travers les forums, n’engagent personnellement que lui et ses sympathisants.



Le président de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) soutient sur Zik fm, que les discours du chef de guerre ne sauraient, en tout cas, « remettre en question la volonté inébranlable et irréversible des populations casamançaises », qui selon lui, aspirent à vivre dans la paix et le bonheur.



Le responsable de l’Apr et fils de Ziguinchor a lancé un appel à « tous les chefs du maquis et à tous les responsables du Mfdc, à entrer dans l’histoire, en ayant le courage de construire la paix ».

