Indépendance de la justice, Alioune Tine parle de la responsabilité des juges

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

C’est à l’accession du 70e anniversaire de la déclaration des droits de l’homme, célébré hier, sous le thème ‘’La révolution numérique er digitale et les droits de l’homme : défis, opportunités et enjeux pour les droits humains », que le fondateur de l’ONG afrikajom, Alioune Tine a abordé les maux qui minent le secteur de la justice sénégalaise.



« Aujourd’hui, la justice est devenue une question sociétale. C’est de la responsabilité du gouvernement sénégalais de garantir une justice équitable ; parce que sans justice équitable, il n’y a pas d’état de droit. Il est vde la responsabilité des juges de s’émanciper aussi. Il ne s’agit pas tout simplement d’être dans la dénonciation. Quand vous êtes au tribunal en étant juge, prenez vos responsabilités. Nous sommes prêts à soutenir toutes les velléités d’indépendance et d’émancipation des juges dans nos sociétés », affirme-t-il.















L’As

