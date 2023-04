Indépendance de la justice : Quand les critiques viennent des acteurs judiciaires eux-mêmes

Il est à signaler, cependant, que les critiques contre le problème d’indépendance de la justice ne se limitent à la présence de l’Exécutif dans le Conseil Supérieur de la Magistrature ; mais elles vont au-delà. Le regard et l’idée que la justice sénégalaise doit se départir de certaines pratiques, viennent de certains des acteurs du système judiciaire eux-mêmes.



L’indépendance de la justice a été un des combats du bureau de l’Union des Magistrats Sénégalais (UMS), alors dirigé par Souleymane Téliko. Diverses rencontres/séminaires rappelant la posture idéale du juge, ont été tenues en son temps.



Mieux, l’ancien Procureur spécial Alioune Ndao a lui aussi eu un avis réprobateur sur certains faits et actes.



« Nous traversons une des pires crises de notre histoire. De mémoire, cette justice n’en est jamais aussi attaquée, vilipendée et discréditée que lors de ces évènements malheureux. C’est la première fois que des attaques physiques portant sur des juridictions ont lieu au Sénégal.



Quand j’ai vu l’image de la salle d’audience du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Diourbel brûlée, ça m’a fait beaucoup mal ; mais, comme on le dit, «il n’y a jamais de fumée sans feu» Et comme l’ont dit certains, «il y a un réel problème de confiance entre la justice et les justiciables ».



Il avait fait cette déclaration lors d’un symposium sur l’indépendance de la justice, organisé par l’UMS en mars 2021, soit quelques temps après l’éclatement du dossier Ousmane Sonko - Adji Sarr et les conséquences qui en ont découlé. Les attaques et autres reproches concernant l’indépendance de la justice viennent souvent du barreau.



Des avocats récusent parfois le déroulement d’affaires mettant en cause leurs clients. La critique sur l’indépendance de la justice revient fréquemment au devant de l’actualité, à cause de traitement «spécial» et «diligent» réservés à certains dossiers, surtout ceux impliquant des leaders politiques, notamment de l’opposition.



C’est le cas dans l’affaire de la caisse d’avance, où des voix se sont élevées pour fustiger la rapidité avec laquelle le dossier de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été géré. Il s’y ajoute la dernière procédure opposant le leader du Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.



Revenir sur l’indépendance de la justice, c’est également parler de ces proches du régime qui sont épinglés par des rapports d’audits des corps de contrôle de l’Etat et qui ne font pas l’objet de poursuites judiciaires.



Les rapports de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ayant décelé des manquements dans la gestion des affaires publiques, ne font pas l’objet d’une évacuation rapide. Pendant ce temps, des acteurs politiques du camp adverse supposés coupables de «délits», sont vites appréhendés et livrés à la justice.













Sud Quotidien