Indice de la sévérité de la Covid-19 au Sénégal: Une baisse notée malgré la hausse du nombre de décès La sévérité de la Covid-19 est en baisse en une semaine au Sénégal malgré la hausse du nombre de décès entre le 19 et le 25 juillet 2021, 61 décès contre 27 décès entre le 12 et 18 juillet 2021. "L’As"

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 09:30 | | 2 commentaire(s)|

Selon le rapport, le score du Sénégal est à 0,767 le 25 juillet contre 0,755 le 18 juillet 2021, soit une sévérité modérée. Ce qui place notre pays au 98e rang dans le classement mondial, soit une progression de huit places par rapport au 18 juillet et au 32e rang dans le classement africain, sur un total de 38 pays du continent, soit au même rang que le 18 juillet.



Selon la même source, le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal, a baissé entre le 12 juillet et 18 juillet 2021 (5 921 cas) contre 5 167 entre le 19 et le 25 juillet 2021. Toutefois, cette baisse des cas positifs cache mal la croissance de la courbe de décès.





Au total, 61 patients ont perdu la vie entre le 19 et 25 juillet 2021 contre 27 décès entre le 12 et 18 juillet 2021. Par ailleurs, le rapport indique que les scores pour l’Afrique sont compris entre 0,996 (Burkina Faso) et 0,650 (Somalie), avec une moyenne de 0,857 le 25 juillet contre 0,842 le 18 juillet 2021, soit une sévérité toujours faible.



Le Botswana, le Libéria et la Guinée Équatoriale enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine, en Afrique.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos