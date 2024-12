Indice du coût de la construction :L’Ansd fait état d’une baisse de 0,3% au 3e trimestre 2024

Selon l’Ansd, les prix des « matériaux de construction » se replient de 0,8% en rythme trimestriel, suite au recul de ceux des matériaux de base (-1,3%), des matériaux de menuiserie (-0,6%) ainsi que des matériaux de plomberie et sanitaire (-0,6%). En référence à ceux du troisième trimestre 2023, les prix des matériaux baissent de 3,4%.



En variation trimestrielle, les prix des matériaux de base diminuent de 1,3% au troisième trimestre 2024, sous l’effet de la réduction des prix du fer à béton (-2,8%), du ciment ordinaire (-1,4%) ainsi que du sable (-0,2%). Cependant, les prix des graviers sont restés stables sur la période sous revue. En variation annuelle, les prix se contractent de 5,0%.



Au troisième trimestre 2024, les prix des matériaux de menuiserie reculent de 0,6% comparativement à ceux du trimestre précédent. Cette évolution est attribuable à la baisse des prix de la menuiserie aluminium (-1,0%), métallique (-0,7%) ainsi que la menuiserie bois (-0,2%). En comparaison à la période correspondante en 2023, les prix se replient de 2,1%. En variation trimestrielle, les prix des matériaux de plomberie et sanitaire diminuent de 0,6% au troisième trimestre 2024. Ce repli est imputable au fléchissement des prix des tuyaux en plastique (-1,6%), ainsi que des coudes et tés en plastique (-1,0%). En variation annuelle, les prix chutent de 1,7%. Les prix des matériaux pour étanchéité se contractent de 0,3% en rythme trimestriel, suite à la baisse de ceux du feutre de bitume (-0,2%). En référence à ceux du troisième trimestre 2023, les prix diminuent de 2,3%.



Les prix des peintures fléchissent de 0,1% au troisième trimestre 2024, comparés à ceux du trimestre précédent, en raison du repli de ceux des autres produits de peinture (-2,6%) et de la peinture à huile (-1,1%). Toutefois, la hausse des prix de la peinture à la chaux (+2,3%) a limité cette baisse.



En variation annuelle, précise l’Ansd, les prix reculent de 2,5%. Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols se bonifient de 0,1% en rythme trimestriel, suite à la hausse de ceux des carreaux pour mur (+0,6%). En revanche, comparés à leur niveau au deuxième trimestre 2023, ils chutent de 0,4%. Le renchérissement des matériaux pour travaux d'électricité (+2,4%) en rythme trimestriel est attribuable à celui des prix des câbles Vgv (+5,8%).



En variation annuelle, les prix progressent de 2,7%. La tendance haussière du coût de la « main d'œuvre » (+0,7%) se poursuit au cours du trimestre sous revue. Elle est imputable à la hausse des rémunérations des ferrailleurs (+2,5%), des carreleurs (+1,7%), des plâtriers (+1,5%) ainsi que des manœuvres (+1,2%). Comparés à celui du troisième trimestre 2023, le coût de la main-d'œuvre augmente de 4,3%.



Les coûts de la « location du matériel » se bonifient de 0,1% en rythme trimestriel, en raison de l’augmentation de ceux des étais en fer (+1,2%). Néanmoins, la contraction des coûts des planches en bois (-0,6%) et des consoles métalliques (-0,5%) a atténué cette hausse. En variation annuelle, les coûts de location augmentent de 4,9%.



