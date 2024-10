Indices boursiers internationaux : Une hausse observée en août 2024 selon la Bceao

Les relèvements les plus importants ont été constatés au niveau du Nasdaq Composite (+26,2%), du Standard & Poor's 500 (+25,3%), du Dow Jones Industrial (+19,9%), du Dax (+18,6%), du Nikkei 225 (+18,5%) et de l’EuroStoxx 50 (+15,4%).

Sur le marché des changes, informe la Bceao, la monnaie européenne s’est dépréciée, en glissement annuel, par rapport à la livre sterling (-1,9%) et au yuan chinois (-0,8%). En revanche, elle s’est appréciée par rapport au dollar américain (+2,0%) et vis-à-vis du yen japonais (+1,7%).



Au niveau de la politique monétaire , la Banque d’Angleterre (BoE) a baissé son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, pour le faire passer de 5,25% à 5,00%, à compter du 1er août 2024. Les principales banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (Bce) , la Réserve Fédérale américaine (Fed)3 et la Banque du Japon (BoJ) ont maintenu inchangé leurs taux directeurs en août 2024.



Sur le marché monétaire régional, le refinancement accordé par la Bceao aux banques et établissements financiers a atteint 8.752,4 milliards en août 2024, contre 8.662,5 milliards un mois plus tôt, soit un relèvement de 1,0%. Le taux moyen pondéré des adjudications hebdomadaires de liquidité est ressorti à 5,50% en août 2024, stable par rapport au mois précédent.



En août 2024, ajoute la Bceao, les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne WTI, BRENT, DUBAÏ), exprimés en dollar des Etats Unis, ont enregistré une baisse de 7,8%, sur un an, après un accroissement de 4,6% le mois précédent.



Adou Faye





Dans son « Bulletin mensuel des statistiques », la Bceao a analysé la situation des indices boursiers internationaux. Selon l’institution d’émission de l’Uemoa, les principaux indices boursiers internationaux se sont inscrits en hausse en août 2024.Source : https://www.lejecos.com/Indices-boursiers-internat...