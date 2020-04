Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Indiscrétion : Youssou Ndour, en bon père de famille récupère sa fille Ndèye Sokhna et la met à l’abri Rédigé par leral.net le Mardi 14 Avril 2020 à 20:21 | | 0 commentaire(s)| L’acte inconscient de certains fils de riches hommes d’affaires peut avoir des conséquences inattendues. L’affaire du « party » à la coke qui a viré au drame en est un exemple patent. Jouant avec le feu et la vie sentimentale de la fille de Youssou Ndour, Dame Amar s’y pique. Son destin de viveur, croquant à la vie à pleines dents, semble sceller. Puisqu’il croupit depuis près d’une semaine à la citadelle du silence. Probablement, il sera l’ombre de lui-même et, aura le temps de méditer sur ses frasques.



Ainsi, le roi du Mbalax, un père modèle a lavé l’affront fait à sa fille par son gendre, Dame Amar, mis au gnouf à la suite d’une « party » à la coke qui a viré au drame, il y a plus d’une semaine, dans un appartement aux Almadies.







De source sûre, Youssou Ndour, en bon père de famille et défenseur de sa progéniture, est allé chercher, « en personne », sa fille Ndèye Sokhna pour la « tirer de son choc » afin de la « mettre à l’abri ».







En homme responsable et très soucieux du devenir de ses enfants que Youssou Ndour a agi sans bruits, paroles inutiles et épanchements dans les médias, malgré ses nombreux supports de presse au Groupe Futurs Médias. You a pris sans équivoque sa décision.







D’après la source, la star sénégalaise veut « protéger sa fille » qui a « assez souffert ». « Ce qui est fait est fait, par contre on ne se f… pas de Youssou Ndour et encore moins, de sa fille », martèle la source, soutenant que « fuula moy jaay daxaar …». Belle leçon !











