Individus arrêtés au mauvais endroit au mauvais moment : Me Amadou Aly Kane plaide pour leur libération Maître AlyKane a fait une plaidoirie soutenable. Il a demandé la libération de toutes les personnes arrêtées et qui n’étaient pas mêlées aux manifestations. Leur seul tort de ces dernières, c’est d’être dans les zones au moment des faits. Pour défendre sa position, il invoque Tocqueville, qui disait : "Mieux vaut un coupable en liberté plutôt qu’un innocent en prison".

En effet, l'avocat donne l'assurance qu’il y a des personnes qui ont été arrêtées par pur hasard. "En effet, il y a des personnes arrêtées simplement parce qu’elles ont manifesté des opinions publiquement et radicalement. Il y a des mineurs qui soit, se sont trouvés au mauvais endroit et au mauvais moment, soit ils ont agi sans avoir mesuré le sens ou la portée de leurs actes. Enfin, il y a aussi des adultes qui ont eu la malchance de se trouver par coïncidence sur la scène des incidents", détaille Me Kane.



A titre d’illustration, il donne l'exemple du boucher Ciré Diallo, vendeur de bétail de son état. Selon l’avocat, ce dernier a eu l’honneur d’avoir été choisi pour immoler et dépecer le mouton de Tabaski du Président Macky Sall, en 2021.



« Il a été interpellé pendant qu’il était parti recouvrer une créance liée à une vente d’une bête, auprès d’un mauvais payeur », poursuit-il. Ce dernier, ajoutet-il, est innocent et en plus c’est un soutien de famille.



L'employé de maison, Ibrahima Dramé, a subi le même sort. "Il venait de finir sa journée de travail au domicile de ses patrons et était en train de rentrer chez lui. Il en est de même pour Messieurs Gadio et Seck qui venaient de débarquer à Dakar, en provenance du Fouta », énumère l’avocat.



